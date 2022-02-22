Зюганов рассказал о состоянии больного COVID-19 Жириновского

В ЛДПР отметили, что их лидер встретил решение Путина признать ДНР и ЛНР "ликованием"

22 февраля 2022, 11:52

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идёт на поправку. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, который недавно выписался из той же больницы, сообщает ТАСС.

Кроме того, в самой партии заявили, что Жириновский знает о решении президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

“Он ликовал, сейчас происходит то, о чём Владимир Вольфович говорил десятилетиями”, — рассказали ura.ru в пресс-службе ЛДПР.

Напомним, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля.

Перед тем как заразиться COVID-19, политик сделал восемь прививок от коронавируса, о чём сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

Комментарии
    Новости партнеров