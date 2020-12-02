Хочу воевать коммунистом. История солдата, который начал писать стихи на фронте

Иван Ефимович Каширский начал писать стихи после того, как его забрали на войну. Он бился за Сталинград, был тяжело контужен, но никогда не переставал писать.

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В военных газетах его работы публиковали под псевдонимом Евгений Каширский, а через 15 лет об этом имени узнали по всей стране. Стихи Каширского публиковались в местных изданиях и центральных газетах "Советская Россия" и "Комсомольская правда".

Больше всего Евгений Ефимович писал о войне, любви, природе родного края и честном труде советского человека. А еще он занимался журналистикой. За программу "Земля сибирская" ему предоставили целый час эфира на Центральном телевидении.

Из стихотворения Евгения Каширского "Сталинград"

Стрелки, пушкари и танкисты,

Как клятву писали в партком:

"Хочу воевать коммунистом,

Не дрогну в сраженье любом".

И били врага без пощады

У матушки Волги-реки,

Пускали в работу приклады,

Когда притуплялись штыки.