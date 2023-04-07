Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Продавать будут через сайт "Почты России"

07 апреля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России в пятницу одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" с 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что на заседании кабмина в пятницу будет рассмотрен законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

"Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесён в Государственную Думу в установленном порядке", – сообщили в пресс-службе правительства в ответ на вопрос о том, был ли одобрен соответствующий законопроект.