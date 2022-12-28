Предприниматели могут подключить услугу двухстороннего акцепта в банке «Открытие» онлайн

Заполнение заявки займет всего несколько минут

28 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу двухстороннего акцепта дистанционно. Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн». Это специально разработанная площадка для подбора банковских сервисов в формате «одного окна».

Чтобы подключить услугу, необходимо заполнить заявку и прикрепить документы — это займет несколько минут. После банк проверит данные и предоставит доступ к продукту.

Двухсторонний акцепт и мониторинг позволит настроить платежи по заданным параметрам. Благодаря этому компания усилит контроль за финансами и снизит риск несанкционированного расхода средств. Платежи будут отправлять клиенту на дополнительное одобрение, если они не соответствуют заранее установленным критериям: сумма, реквизиты, назначение платежа и прочее.

«Заключение соглашения о двухстороннем акцепте и мониторинге в интернет-банке сэкономит время крупных клиентов при получении финансовых услуг, направленных на усиление финансовой безопасности. В наших планах до конца года — реализовать подключение трехстороннего акцепта, когда одна компания сможет контролировать платежи другой в рамках группы или специфической сделки», — сказал старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.

Напомним, банк «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».