Премьер Венгрии назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Орбан подчеркнул, что вопрос заключает в том, будет ли дальше Запад содержать Киев

14 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина в финансовом плане – несуществующая страна, и конфликт с Россией закончится, как только США и Европа прекратят содержать Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"По сути, Украина в финансовом отношении – несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за конфликта. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", – заявил он.

Орбан подчеркнул, что вопрос заключает в том, будет ли дальше Запад содержать Украину. Европа тратит на помощь Киеву десятки миллиардов евро и очевидно, что "это не может продолжаться бесконечно".