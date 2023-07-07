Срывало крыши и заборы. Ураган, дождь и град обрушились на алтайские села

Местами в Алтайском крае жарка погода резко сменяется бурей

07 июля 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жара, ураганы и град обрушились на Алтайский край днем 7 июля. И если где-то стихия не оставила от себя ничего, кроме льда, то некоторым населенным пунктам повезло меньше — там пострадали и заборы, и дома.

























Фото: "Инцидент Барнаул"

Как сообщает "Инцидент Барнаул", в селе Полуямки Михайловского района прошел ураган. Порывы ветра срывали крыши и повреждали заборы.

















Фото: "Инцидент Барнаул"

Незадолго до этого в том же паблике жители села Бастан пожаловались на сильный дождь с градом. И хоть до размера яйца он не дотягивал, небольшие ледышки покрыли землю плотным слоем.

Отметим, что утром с градом не повезло городу-курорту Белокурихе — там размер льдин достиг диаметра перепелиного яйца.