1,3 млрд руб. в Алтайском крае направят на отпускные работникам образования

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Сумма в размере почти 1,3 миллиарда рублей будет направлена на выплату отпускных работникам муниципальных образовательных учреждений, сообщили во вторник, 17 мая, в пресс-аппарате региональной администрации.

Отмечается, что первые средства в размере 842 миллионов рублей уже перечислены. "Их выплатят работникам, выходящим в отпуск в мае. В июне-июле средства будут направлять по мере выхода педагогических работников в отпуск", – уточняют краевые власти.

Общая сумма за счет субвенций краевого бюджета составит 1,262 миллиарда рублей. Основная часть этих денег пойдет на выплату отпускных работникам общеобразовательных учреждений. Педагогам дошкольных организаций выплатят 229 миллионов рублей.