10 человек спасли при пожаре в многоэтажке в Барнауле

Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе ребенка, из горящего девятиэтажного дома на улице Панфиловцев в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о возгорании поступила вечером в воскресенье, 3 января. На момент прибытия пожарных в подъезде дома было сильное задымление. Выяснилось, что очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже – горел диван.

"Из задымленного подъезда были самостоятельно эвакуированы 45 человек, – уточнили в ведомстве. – По лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы на воздух были выведены десять человек, в том числе один ребенок".

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и более 20 человек. В течение 10 минут открытое горение ликвидировали, пожару не дали распространиться за пределы квартиры.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты выясняют причину произошедшего.