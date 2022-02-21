Что подарить на 23 февраля? 10 необычных идей, которые ему точно понравятся

Уже скоро в России будут отмечать День защитника Отчества. Если вы еще не определились с подарками для любимых мужчин и хороших друзей, наша подборка — для вас. Мы собрали 10 идей нестандартных презентов, которые придутся по душе мужчинам любого возраста и статуса.

Палки для скандинавской ходьбы

Если мужчина слишком занят, чтобы ходить в спортивный зал, занятия скандинавской ходьбой послужат отличной альтернативой. Тренировки легко совмещать с прогулкой или походом в магазин.

Регулируемые гантели

Ещё один вариант спортивного подарка — регулируемые гантели. Съёмные диски позволяют легко менять вес гантелей, поэтому их может использовать любой мужчина, независимо от уровня физической подготовки.

Коптильня

Если ваш адресат любит копчёности и предпочитает домашнюю кухню магазинной, коптильня станет отличным решением. Использование этого устройства позволит создавать настоящие шедевры кулинарии.

Автоскребок для стёкол с подогревом

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Современный девайс нагревается за 10-20 секунд и позволяет быстро очистить обледеневшие стёкла автомобиля. Автоскребок поможет не только сэкономить время, но и сделает утренний ритуал подготовки к поездке более приятным.

Термо ланч-бокс

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок — гласит известная поговорка. Так почему бы не использовать народную истину в качестве идеи для подарка? Удобный ланч-бокс с функцией термоса сохраняет тепло до пяти часов и позволяет полноценно пообедать даже в «походных» условиях.

Кожаный ремень

Ремень — незаменимая вещь в любом мужском гардеробе. Помимо практической функции он подчеркнёт статус его обладателя и станет ярким акцентом в образе.

Насадка на душ led

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Утро — не самое любимое время суток многих людей. Но есть способ сделать его более приятным — с помощью насадки на душ со светящимися светодиодами. Специальная подсветка, переливающаяся разными цветами, окрасит воду в яркие оттенки и подарит заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

Проектор звёздного неба

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Необычный ночник перенесёт ночное небо прямо в комнату. Устройство позволяет отразить на стенах спальни красоту сияющих звёзд, скрасить хмурый вечер и создать уютную атмосферу для отдыха.

Набор чехлов для путешествий

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Отличный подарок для мужчины, который не мыслит свою жизнь без путешествий. Специальные чехлы разных размеров позволяют не только аккуратно разместить все нужные вещи в чемодане, но и довезти их в порядке и полной сохранности.

Карта со стирающимся слоем

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Ещё один вариант подарка для любителей путешествий. На карте можно делать путевые заметки, отмечать любимые города и планировать новые путешествия. Кроме того, с помощью монетки можно стирать покрытие в местах, где владелец уже побывал, и они заиграют новыми красками.

Надеемся, что наши идеи пригодятся вам при подготовке к празднику. Но на чём бы вы ни остановили свой выбор, главное — чтобы подарок был сделан с душой.