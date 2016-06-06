10 июня "Лесная сказка" приглашает барнаульцев на "Ночь в зоопарке"

Зоопарк "Лесная сказка" приглашает жителей Барнаула и гостей города 10 июня на экскурсию "Ночь в зоопарке". Побывать в зоопарке в сопровождении экскурсовода в такое время суток, когда выходят из своих жилищ все хищники, очень интересно.

Как отмечают представители зоопарка, вечером и ночью активность кошачьих возрастает в разы. Так, к примеру, тигрица Багира резвится с игрушками. Лев Алтай грациозно разгуливает по бревну. Канадские пумы показывают друг другу свой нрав. Барсуки, как плохие соседи, гремят посудой и всегда о чем-то спорят друг с другом.

"Студенты биологического факультета АГУ будут проводить эксперименты с кошачьими. Всем гостям праздника сотрудники зоопарка готовят флешмоб, а на сценической площадке все желающие смогут почувствовать себя звездами большой сцены. Петь будут все вместе с шоу-командой "На волне". Праздничная программа по традиции завершится Огненным шоу!" – рассказали сотрудники зоопарка "Лесная сказка".

Гостей ждут 10 июня с 20 до 23 часов. Касса зоопарка в этот день будет работать до 22.30 часов.

Зоопарк "Лесная сказка":

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10а/2

тел.: 8 (3852) 477-399