10 недель без роста цен: бензин в Алтайском крае не дорожает с января

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Средняя стоимость топлива на розничном рынке в Алтайском крае продолжает держаться на январском уровне.

Согласно данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 18 по 25 марта в нашем регионе средняя стоимость литра бензина АИ-92 составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40,53 рубля.

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Прочее Бензин в Алтайском крае не растет в цене уже третий месяц

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, такой ценник в крае установился еще в середине января – 10 недель назад.

При этом средние цены на горючее в последнее время не растут не только в крае, но и во всем Сибирском федеральном округе.

Общефедеральную ситуацию в ЦДУ ТЭК характеризуют так: "В период с 18 по 25 марта на АЗС ВИНК Российской Федерации средние цены выросли на автобензин АИ-92 и дизельное топливо летнее, не изменились на АИ-95 и дизельное топливо зимнее. Автобензин АИ-92 подорожал на +0,03% (+0,01 руб./литр), до 38,58 руб./литр, дизельное топливо летнее — на +0,51% (+0,20 руб./литр), до 39,16 руб./литр, средние цены на АИ-95 и дизтопливо зимнее сохранились на уровне 41,26 руб./литр и 41,05 руб./литр соответственно".

Напомним, в последний раз очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года.