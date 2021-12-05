10 пожарных расчётов прибыли к барнаульскому кинотеатру "Мир"
По сообщениям очевидцев, на крыше комплекса был виден дым
5 декабря 2021, 10:58, Никита Бородкин
В кинотеатр "Мир" выехали около 10 пожарных расчётов – по сообщению очевидца, на крыше комплекса был виден дым. Как пишет "Инцидент Барнаул", всю площадь перед зданием и проспект Социалистический сильно затянуло дымом.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что по прибытии пожарные проверили все этажи здания и крышу – признаков возгорания не обнаружено. Эвакуация посетителей не потребовалась.
Жилой дом сгорел ночью 4 декабря на улице Достоевского в Барнауле. Пожар локализован на площади более 200 кв.м, пострадавших нет. Угроза соседним строениям была снята прибывшими пожарными бригадами. Причина возгорания пока устанавливается.
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