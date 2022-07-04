+100 к здоровью: напитки Барнаульского пивоваренного завода представили на «Дне сибирского поля»

Агропромышленный форум «День сибирского поля» прошёл в Павловском районе Алтайского края 29 и 30 июня. В этом году на мероприятии не только показали достижения и новинки сельскохозяйственного производства, но и организовали гастрономическую выставку-ярмарку «Алтайские продукты +100 к здоровью». Более 20 компаний представили продукцию, которая известна не только в регионе, но и за его пределами.

Одним из участников продовольственной ярмарки стал Барнаульский пивоваренный завод. В жаркие июньские дни его площадка с прохладительными напитками привлекла много гостей, в том числе губернатора Виктор Томенко, сибирского полпреда Анатолия Серышева и замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Они с удовольствием дегустировали напитки производителя — лимонады, холодные чаи, квас, энергетики и содовую.

«Мощности предприятия позволяют ежегодно производить около 10-12 млн декалитров пива и порядка 4-5 млн декалитров безалкогольной продукции. На заводе работает более 1300 сотрудников, и каждый из них вносит свой вклад в создание вкусных и качественных напитков», — рассказал директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

Ассортимент Барнаульского пивоваренного завода довольно широкий — пенные напитки, лимонады, чаи, вода, квас, содовая, энергетики. Всё это на предприятии разливают в различные форматы тары — ПЭТ, стеклобутылка и алюминиевые банки.

«На заводе есть собственная солодовня, где ячмень перерабатывают в солод — далеко не каждое подобное предприятие может этим похвастаться. Кроме того, очень важным для нас является то, что в производстве напитков на БПЗ используют только чистую артезианскую воду из собственных скважин, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции», — подчеркнул спикер.

Продукция Барнаульского пивоваренного завода представлена практически во всех регионах страны — от Калининграда до Камчатки. Также предприятие развивает экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Монголию.

«Мы гордимся предприятием и стараемся замещать товары транснациональных компаний нашей достойной и качественной алтайской продукцией», — отметил Локтев.

Для завода участие в агрофоруме уже стало традицией. Каждый год компания знакомит гостей и жителей региона со своей продукцией, показывает самые популярные товары и новинки производства.

«Для нас это мероприятие носит имиджевый характер: мы всегда участвуем и поддерживаем „День сибирского поля“. Потому что мы считаемся сельскохозяйственным регионом страны, производим большой объём зерна. И, кстати, наше предприятие также является сельхозпереработчиком: мы закупаем ячмень и на собственной солодовне производим солод. Поэтому для нас актуально быть здесь», — объяснил директор по стратегии Барнаульского пивзавода.

По его словам, особенно приятно было получить приглашение управления пищевой и перерабатывающей промышленности принять участие в качестве одного из основных партнёров выставки «Алтайские продукты: +100 к здоровью».

«Для нашего региона такая выставка — это дебют, и, по нашему мнению, дебют весьма удачный», — отметил Александр Локтев.

Добавим, что на выставке особой популярностью пользовались лимонады — как классические, так и барной линейки. Всего на агрофоруме участники и гости выпили около 4,5 тысячи литров (или 450 декалитров) продукции Барнаульского пивоваренного завода. Как отметил Александр Локтев, это примерно соответствует месячным продажам торговой точки предприятия.