100 км, 3,2 тыс. домов: власти Алтая отчитались о газификации в 2017 году

Построено чуть более 100 километров газовых сетей, голубое топливо пришло в 3,2 тыс. домов. Таковы итоги газификации Алтайского края в 2017 году. Об этом журналистам в четверг, 7 декабря, рассказал Игорь Хроменков, заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник отдела по газификации регионального Минстройтранса.

В 2017 году построено 102,3 километра газовых сетей, газифицировано 3250 домов и 19 котельных различных мощностей, введено в эксплуатацию 15 объектов, уточнил Хроменков.

За счет средств энергетической корпорации "Газпром" в регионе в 2017 году начали строительство трёх межпоселковых газопроводов (оно продолжится и в следующем году):

От села Троицкое до поселка Гордеевский и села Заводское в Троицком районе. В Гордеевском и Заводском газ появится в 2019 году.

и села в Троицком районе. В Гордеевском и Заводском газ появится в 2019 году. От села Советское до сел Шульгинка и Красный Яр в Советском районе. Там газ появится также в 2019 году.

и в Советском районе. Там газ появится также в 2019 году. От села Смоленское до поселков Кировское и Точильное в Смоленском районе.

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Игорь Хроменков подчеркнул, что власти и "Газпром" синхронизировали работы: компания ведет строительство межпоселковых объектов, за счет краевого бюджета идут работы по строительству распределительных сетей.

Также в 2017 году была запущена модульная газовая котельная в калманской районной больнице.

В середине декабря возобновляется строительство газопровода до села Ребриха протяженностью 76 километров. Окончание запланировано на четвертый квартал 2019 года. После этого, уточнил Игорь Хроменков, власти будут планировать проведение газа в соседние районы: Мамонтовский, Тюменцевский, Топчихинский.

Кроме того, в 2017 году было закончено строительство объектов в селах Косиха Косихинского района и Советское Советского района, что дало возможность подключаться к газу в обоих районах.

Газ пущен в поселке Заря Бийского района, селе Алтай Калманского района, селе Зудилово Первомайского района, в ближайшее время будет запущена газовая котельная в селе Сростки Бийского района стоимостью 20 млн рублей, которая будет обслуживать социальные объекты. В 2019 году в Сростках начнется строительство распределительных сетей.

Однако уровень подключения домов падает, за год подключилось на 200 домов меньше.

"Нас это, конечно, не радует, ведь в это вкладываются серьезные деньги из бюджетов всех уровней и "Газпрома", мы доводим газовую трубу до фасада дома. Обидно, когда труба в дом не заходит", — отмечает Игорь Хроменков.

Но при этом признает: главная причина — высокая стоимость подключения. А стоит это сегодня от 70 до 100 тысяч рублей.

Фактический объем финансирования строительства и проектирования объектов газификации в Алтайском крае составил 1,29 млрд рублей:

860 млн рублей — средства ПАО "Газпром",

240 млн рублей — краевой бюджет,

145,5 млн рублей — граждане и организации,

30,7 млн — федеральный бюджет,

14,5 млн — местные бюджеты.

В 2018 году в краевом бюджете на газификацию заложено 300 млн рублей, столько же и на 2019, и на 2020 годы. Всего же с учетом средств "Газпрома" планируется вложить в отрасль около 1,2 млрд рублей, но это пока предварительные данные.

Будет построено около 200 километров сетей, с учетом межпоселковых сетей в Троицком, Смоленском и Советском районах.

В 2018 году будут завершены работы и пущен газ в селах Полковниково и Налобиха Косихинского района, Березовка Первомайского района, Первомайское Бийского района, станции Озерки Тальменского района. Будет запущена модульная газовая котельная в школах в Калманке и в поселке Алтай Калманского района.

Продолжатся работы в селе Бобровка и поселке Октябрьский Первомайского района.

Весной 2018 года начнется строительство центральной котельной в Ребрихе и распределительных сетей по райцентру.

Всего в Алтайском крае газифицировано 80 населенных пунктов в 4 городах и 12 районах края. Построено 4,5 тыс. километров газопроводов, от которых природным газом газифицировано более 120 тысяч квартир и домов, 1313 котельных.