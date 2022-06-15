100% монетизация: Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше

Видеосервис Wink запускает акцию в поддержку российских видеоблогеров. Пользователи, размещающие авторский контент на платформе Wink, в течение двух месяцев после его публикации будут получать весь доход от рекламы. Акция стартовала в Международный день блогера, который неофициально отмечают 14 июня, и продлится до 31 декабря 2022 года.

Пользователям видеосервиса Wink доступна не только обширная коллекция фильмов, сериалов и документального кино, но и уникальный контент, созданный популярными российскими видеоблогерами. Сегодня свои блоги на платформе Wink ведут уже более 400 авторов. Топ-5 блогерских каналов, включая «Трум Трум» и Funny Games TV, за два года собрал 25 млн просмотров с общей продолжительностью просмотров почти 4,5 млн часов.

«Видеоблоги — важная часть информационного пространства, окружающего человека, и одновременно это популярная бизнес-модель, которая сформировала целый рыночный сегмент. Ограничение возможностей монетизации в блогах на зарубежных видеохостингах снизило эффективность этой модели для авторов и возможности доступа пользователей к интересному контенту. Мы хотим поддержать российских креативных предпринимателей, авторов полезного и развлекательного контента», — отметил руководитель отдела закупки нелинейного контента «Ростелекома» Вячеслав Попов.

Партнёром акции выступает эксклюзивный провайдер авторского контента для Wink — агентство Media Capital.

Напомним, ранее сервис Wink включили в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком» и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.