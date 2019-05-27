106 тысяч алтайских пенсионеров получат доплату к пенсии с 1 мая

Более 106 тысяч алтайских пенсионеров будут получать доплату к пенсии с 1 мая 2019 года. Об этом Amic.ru ранее сообщали в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Но до конца не были приняты все документы. Теперь вступил в силу приказ Министерства труда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям.

"В Алтайском крае, в связи с новым механизмом расчета федеральной социальной доплаты (ФСД), прибавку к выплатам получат более 106 тысяч неработающих пенсионеров, которым назначена федеральная доплата. Средний размер доплаты в месяц составит 313,40 руб.", – уточнили в ПФР.

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Доплата в 313 рублей будет пересчитана с января 2019 года, так что в мае указанная категория пенсионеров в среднем разово получит чуть более 1,5 тысячи рублей. С июня доплата будет осуществляться раз в месяц, в среднем в размере 313,40 рубля – у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше.

Напомним, что ФСД выплачивается неработающим пенсионерам, пенсия которых не дотягивает до установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров. В 2019 году в Алтайском крае он установлен в размере 8 669 рублей. Именно пенсионерам, получающим менее этой суммы, положена доплата, о которой мы писали выше.

С мая 2019 года средний размер доплаты с учетом повышения составит 1 656,33 руб.

Материал был впервые опубликована на сайте Amic.ru 25 апреля 2019 года.