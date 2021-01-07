11 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 203 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

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Новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 62, Рубцовск – 20, Павловский район – 10, Кулундинский район – 6, Заринск, Алейский, Калманский, Каменский, Локтевский, Рубцовский, Троицкий, Угловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Бурлинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский, Смоленский, Тальменский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 34 365 человек. Выздоровели 30 866 жителей региона, в том числе 254 – за минувшие сутки.

Также в Алтайском крае подтвердили 11 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом. Девять человек умерли от COVID-19, двое – по иным причинам. Общее число летальных исходов достигло 1629, в том числе 943 – от коронавируса, 686 – по иным причинам.