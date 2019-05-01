11 тысяч человек пришли на митинги Первомая в Горном Алтае
Трудящихся в Горно-Алтайске приветствовал Олег Хорохордин
1 мая 2019, 18:24, Роман Кильмяшкин
Свыше 11 тысяч жителей Республики Алтай приняли участие в митингах по случаю празднования Первомая, сообщает региональное правительство.
Из них 4,5 тысячи человек торжественно прошли в колонне по центральному проспекту Горно-Алтайска.
По традиции, участники шествия держали в руках плакаты, идентифицирующие трудовые коллективы, поддержавшие мероприятие.
Трудящихся поприветствовал врио главы республики Олег Хорохордин. Вместе с ним в торжественном мероприятии приняли участие и другие высокопоставленные лица региона, в том числе спикер госсобрания Владимир Тюлентин, главный федеральный инспектор Дмитрий Колозин.
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