11 тысяч человек пришли на митинги Первомая в Горном Алтае

Свыше 11 тысяч жителей Республики Алтай приняли участие в митингах по случаю празднования Первомая, сообщает региональное правительство.

Из них 4,5 тысячи человек торжественно прошли в колонне по центральному проспекту Горно-Алтайска.

По традиции, участники шествия держали в руках плакаты, идентифицирующие трудовые коллективы, поддержавшие мероприятие.

Трудящихся поприветствовал врио главы республики Олег Хорохордин. Вместе с ним в торжественном мероприятии приняли участие и другие высокопоставленные лица региона, в том числе спикер госсобрания Владимир Тюлентин, главный федеральный инспектор Дмитрий Колозин.