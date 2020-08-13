113 многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды

В 113 многоквартирных домах Ленинского и Железнодорожного района Барнаула отключили горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

Отключение ресурса необходимо для ремонта тепловых сетей на улице Георгия Исакова, 205 и 113. Подачу горячего водоснабжения планируют возобновить в районе 18 часов после устранения повреждений.

Адреса отключенных домов можно увидеть здесь.

Как ранее сообщил amic.ru, с 10 по 13 августа 65 домов в Барнауле отключили от горячей воды. Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей на улице Водопроводной, 144. За три дня специалисты собирались заменить 108 метров старых трубопроводов.