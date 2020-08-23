117 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае

117 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше четверти из них (32 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"На сегодняшний день проходят лечение 1 187 человек, из них в госпиталях находятся 689, амбулаторное лечение получают 498 пациентов", – уточнили в оперштабе.

Стоит отметить, что за последние сутки заболел еще 71 человек, в то время как вылечились – 28.

Общее число заболевших в регионе достигло 11 186 человек, выздоровевших – 9 696 человек. Летальный исход зафиксирован в 303 случаях.