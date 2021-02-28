13,3 млрд рублей направили на обновление алтайских дорог и мостов в 2020 году

13,3 млрд рублей направили в Алтайском крае на обновление 900 километров дорог и 17 мостов в 2020 году. При этом все планы по ремонту и дорожному строительству были выполнены, сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в котором подвели итоги работы за прошедший год.

Там уточнили, что на сегодня дорожный фонд в крае составляет 11,9 млрд рублей. Это существенно превышает первоначальные планы дорожной отрасли на 2020 год.

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Также отмечается, что из-за пандемии транспортная отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших. Из-за ограничительных мер объем пассажирских перевозок на автобусных маршрутах снизился на 29,1%, а на ж/д транспорте – на 13,9%. Кроме того, число обслуженных пассажиров в аэропорту Барнаула уменьшилось в два раза до 295,7 тысячи человек.

В министерстве добавили, что возможности поддержки перевозки пассажиров рассматриваются как на краевом, так и на федеральном уровнях.

Ранее сообщалось, что четырехполосный участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов обещают открыть для движения раньше, чем планировалось. Это связывают с тем, что строительство ведут с опережением графика. К сентябрю уже планируется завершить расширение. Все работы, согласно условиям контракта, необходимо завершить в 2022 году.