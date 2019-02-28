13 чиновников в Горном Алтае наказали за проблемы с их декларациями

Прокуратура уличила должностных лиц Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в нарушении антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, правоохранителями была проведена проверка соблюдения требований буквы закона. Оказалось, что некоторые должностные лица предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В итоге 13 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Также был обновлен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

"При этом в 2018 году в период рассмотрения представления прокуратуры правительством Республики Алтай был уволен с занимаемой должности по собственному желанию председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, который также допустил нарушения антикоррупционного законодательства", – резюмируют в прокуратуре.