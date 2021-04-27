13 миллиардеров появилось в России во время пандемии

За год пандемии состояние всех участников рейтинга Forbes выросло на 207 миллиардов рублей, а в рейтинге богатейших бизнесменов России появилось 13 новых имён. В престижный список "ворвались" представители ретейла, финансов и новых технологий. Кто стал самым богатым, а кто потерял позиции, разбирался amic.ru.

Самые богатые

Богатейшим из новичков стал бывший замминистра связи России, экс-директор Yota Денис Свердлов. В 2015 году он создал стартап по производству электромобилей Arrival, а в марте 2021 года компания разместилась на службе автоматизированных котировок NASDAQ c капитализацией 13,6 млрд долларов. Денис Свердлов занял семнадцатое место в общем списке с состоянием 10,6 млрд долларов.

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На втором месте среди новичков и на 38-м в общем рейтинге – президент компании по разработке программного обеспечения JetBrains Сергей Дмитриев. По данным Forbes, программное обеспечение JetBrains используют 10 миллионов программистов во всём мире. Состояние Дмитриева оценивается в 3,8 млрд долларов.

Также впервые в рейтинге на 48-й и 49-й позициях оказались совладельцы компании Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, состояние каждого оценивается в 3,4 млрд долларов.

В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России попали совладельцы компании Merlion (онлайн-магазин "Ситилинк"): Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев, владелец ИК "Регион" Сергей Судариков, создатель "1С" Борис Нуралиев и акционер "Яндекса" Владимир Иванов. Впервые в список Forbes вошла и Валентина Шнайдер (182-е место), её семья владеет сетью магазинов "Светофор".

Женская доля и укрепление позиций

Возглавил рейтинг Forbes основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Биржевые котировки акций компании за год выросли на 15% в долларовом эквиваленте, а его состояние оценивается в 29,1 млрд долларов. На втором месте прежний лидер списка, совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин с 27 млрд долларов. Третью строчку занял основной акционер международной сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин – 26,2 млрд долларов.

Самой богатой женщиной стала владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой выросло до 13 млрд долларов. Бизнесвумен занимает 13-е место.

Кстати, в 2015 году на 164-й строчке рейтинга самых богатых россиян, по мнению Forbs, был основатель и совладелец розничной торговой сети "Мария-Ра" Александр Ракшин. А основательница компании "Эвалар" Лариса Прокопьева попала в этом году в список первого рейтинга 20 self-made женщин России 2020 года, по версии Forbes.

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Как считают миллиардеров?

Все детали методики оценки крупнейших состояний мира Forbes не раскрывает, но кое-что рассказывает.

Чтобы оценить состояние предпринимателя, считают стоимость принадлежащих ему акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости и личного имущества.

Все публичные компании оценивают по рыночной капитализации. Закрытые компании – на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале.

В каждом новом списке цена компаний зафиксирована по состоянию на февраль-март текущего года. Возраст участников списка – на 15 апреля (чаще всего эта дата неизменна).

Учитывая то, что российские предприниматели часто записывают акции своих компаний на близких родственников, Forbes приписывает все активы, которыми распоряжается семья предпринимателя, главе семейства. Если речь идёт о семейном бизнесе, все активы считаются на члена семьи с самым большим пакетом акций.

В список включены только те, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не являясь госслужащим.

Кто считает? Считают сами журналисты по справкам, которые из года в год составляют на нужных людей. Такая картотека ведётся с 2004 года, когда открылась московская редакция журнала. За каждым журналистом, участвующим в подсчётах, закреплено несколько персон.

Попасть в список могут только 200 счастливчиков – нижняя планка рейтинга – состояние 550 млн долларов. Если вы не нашли в списке кого-либо из известных предпринимателей, значит, Forbes оценивает его состояние менее чем в 550 млн долларов.