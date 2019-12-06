13 ударов: ссора с жестокой поножовщиной произошла на Алтае

Мужчина получил 13 ударов ножом от своего соседа и скончался на месте. Причиной такого зверского убийства стала женщина, за которую заступился погибший.

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По данным следствия, в июле этого года 47-летний житель Новичихинского района пригласил к себе в гости соседок. Они прекрасно проводили время, распивая алкогольные напитки. Чуть позже к ним на огонек заглянул сожитель одной из дам. Компания продолжила спокойно выпивать, пока одна женщина не пожаловать подруге на своего гражданского супруга. Оказалось, он много пьет и устраивает скандалы.

Подруга решила заступиться за обиженную даму. Она стала спрашивать сожителя, почему он так себя ведет. Завязалась ссора.

"В ходе ссоры мужчина взял нож и нанес им четыре удара в область бедра потерпевшей. Хозяин дома стал выгонять обвиняемого, однако злоумышленник 13 раз ударил его ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Злоумышленник свою вину признал. Ранее он уже отбывал наказание за преступления против личности. Расследование уголовного дела завершилось и передано в суд.