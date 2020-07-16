132 человека задержали на стихийном шествии в Москве

Московская полиция сообщила о задержании 132 участников стихийного шествия по Страстному бульвару в Москве.

По информации пресс-службы ведомства, задержанные приняли участие в массовом мероприятии, несмотря на то, что в его проведении мэрия Москвы отказала.

"Группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении", – уточнили в столичном управлении МВД России.

Полицейские и сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

По информации "Новой газеты", участники акции протеста выражали властям свое неодобрение из-за принятия поправок к Конституции, которые позволяют президенту России Владимиру Путину еще дважды участвовать в выборах на пост главы государства.