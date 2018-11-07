14-летняя девочка не вернулась домой после школы в Барнауле

Фото: volgodonsk.news

Девочка 14-ти лет не вернулась домой из школы в Барнауле — ребенок пропал накануне, 6 ноября, сообщил порталу Amic.ru информированный источник.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили данный факт, сообщив, что в данный момент местонахождение ребенка устанавливается.

Известно, что накануне около 17 часов девочка вышла из школы, расположенной на проспекте Комсомольском, 68. Домой она не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, глаза зеленые.

Одежда: черная шапка, черная куртка, джинсы, белые кроссовки.