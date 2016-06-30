14-летняя девочка пропала без вести в Алтайском крае
Молодая жительница села Налобиха исчезла 26 июня
30 июня 2016, 14:52
Фото: vk.com/la_altay
Поиски 14-летней девочки из села Налобиха Алтайского края ведут волонтеры.
О пропаже подростка сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт". "Внимание! В с. Налобиха (Косихинский район Алтайского края) пропала Буторина Анастасия, 14 лет. Репост, пожалуйста!" – говорится в сообщении.
Местонахождение девочки неизвестно с 26 июня.
Приметы пропавшей: 170 сантиметров, плотное телосложение, рыжие волосы, голубые глаза.
Была одета в серую кофту с капюшоном, синие джинсы, синие босоножки со стразами.
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