14-летняя девочка пропала без вести в Алтайском крае

Фото: vk.com/la_altay

Поиски 14-летней девочки из села Налобиха Алтайского края ведут волонтеры.

О пропаже подростка сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт". "Внимание! В с. Налобиха (Косихинский район Алтайского края) пропала Буторина Анастасия, 14 лет. Репост, пожалуйста!" – говорится в сообщении.

Местонахождение девочки неизвестно с 26 июня.

Приметы пропавшей: 170 сантиметров, плотное телосложение, рыжие волосы, голубые глаза.

Была одета в серую кофту с капюшоном, синие джинсы, синие босоножки со стразами.