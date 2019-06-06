14-летнюю школьницу изнасиловали в Республике Алтай

18-летнего человека задержали в Усть-Коксинском районе Республики Алтай по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 3 июня 2019 года в вечернее время недалеко от с. Огневка Усть-Коксинского района в автомобиле 18-летний житель Усть-Коксинского района совершил насильственный половой акт в отношении 14-летней школьницы", – сказано в релизе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней").

Молодой человек в ходе допроса дал признательные показания. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.