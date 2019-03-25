150 млн рублей дополнительно выделили учреждениям образования Алтая на транспорт

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко

25 марта 2019, 08:49

Учреждениям образования Алтайского края дополнительно выделено 150 миллионов рублей на обновление автотранспорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал губернатор Виктор Томенко. Автотранспорт обновят в краевых и муниципальных учреждениях образования.

150 миллионов рублей распределят следующим образом:

  • 93 миллиона рублей направят на приобретение 49 школьных автобусов для муниципальных образований Алтайского края;
  • 50 миллионов рублей направят на покупку автотранспорта для краевых государственных образовательных учреждений;
  • еще семь миллионов рублей пойдет на приобретение автомобиля и специальной передвижной лаборатории для перевозки высокотехнологичного оборудования для создания мобильного технопарка "Кванториум", что позволит обеспечить предоставление технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности и малых городах Алтайского края.
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