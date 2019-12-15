16-летнего подростка двое суток ищут в Барнауле

16-летнего Александра Махлаева разыскивают в Барнауле. О местонахождении подростка неизвестно с 13 декабря 2019 года, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые вьющиеся, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синий пуховик с капюшоном, синие брюки, темные ботинки, шапка.

С собой: черная сумка через плечо.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).