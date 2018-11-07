16-летнего подростка в Алтайском крае подозревают в двойном убийстве

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Подростка из Тальменского района подозревают в совершении двойного убийства, сообщает краевое управление Следственного комитета.

По информации ведомства, накануне в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств, в которой проходит ремонт, были обнаружены тела двух рабочих в возрасте 40 и 34 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Вскоре был задержан подозреваемый в преступлении, которым оказался 16-летний подросток.

Согласно данным следствия, вечером 5 ноября между двумя рабочими и подростком в ходе распития алкоголя произошел конфликт, после которого несовершеннолетний покинул помещение.

"Через некоторое время он вернулся и принесённым с собой деревянным брусом причинил мужчинам множественные телесные повреждения в область жизненно-важных органов, от которых они скончались на месте происшествия", — добавляют в СКР.

Расследование продолжается.