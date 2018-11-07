16-летнего подростка в Алтайском крае подозревают в двойном убийстве
Преступление было совершено в селе Ларичиха, жертвами стали двое мужчин 34 и 40 лет
Фото: neshobademocrat.com
Подростка из Тальменского района подозревают в совершении двойного убийства, сообщает краевое управление Следственного комитета.
По информации ведомства, накануне в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств, в которой проходит ремонт, были обнаружены тела двух рабочих в возрасте 40 и 34 лет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Вскоре был задержан подозреваемый в преступлении, которым оказался 16-летний подросток.
Согласно данным следствия, вечером 5 ноября между двумя рабочими и подростком в ходе распития алкоголя произошел конфликт, после которого несовершеннолетний покинул помещение.
"Через некоторое время он вернулся и принесённым с собой деревянным брусом причинил мужчинам множественные телесные повреждения в область жизненно-важных органов, от которых они скончались на месте происшествия", — добавляют в СКР.
Расследование продолжается.