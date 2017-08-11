16-летний мотоциклист погиб на Алтае после столкновения с УАЗом

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Столкновение мотоцикла и автомобиля УАЗ-3962 в Чемальском районе Горного Алтая обернулось гибелью 16-летнего подростка, сообщили в МВД по региону.

Трагедия произошла 10 августа около 13:40 на 33-м километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". Согласно предварительной информации, 58-летний житель села Уожан, управляя автомобилем УАЗ-3962, поворачивая налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом HONDA СB-400 SFY.

Мотоциклом управлял 16-летний житель Чемала. В результате аварии юноша скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля УАЗ и 24-летний пассажир мотоцикла были госпитализированы. Также пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля, которой госпитализация не потребовалась.

В данный момент проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.