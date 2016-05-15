16-летний подросток разыскивается в Алтайском крае, назначена проверка

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Следователи выясняют местонахождение 16-летнего Дениса Филиппова, который ушел из дома в селе Первомайское Бийского района днем 11 мая . Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

По данному факту следственными органами назначена проверка.В ведомстве отмечают, что подросток уже не первый раз уходит из дома и может находиться в Барнауле.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, коротко стрижен. Был одет: куртка ярко-салатового цвета, серые штаны, кроссовки синего цвета.

В настоящее время проводятся проверочные и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-94, 29-80-02, или 02.