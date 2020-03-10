17 автодорог перекрыли в Алтайском крае
Многие трассы закрыли еще с выходных
Непогода, обрушившаяся на Алтайский край в виде снегопада и метели в праздничные дни, заблокировала движение транспорта по многим автодорогам.
Как сообщает Алтайавтодор, на утро 10 марта полностью перекрыты участки 16 автодорог. В их число вошли:
Алейск – Буканское;
Алейск – Краснодарское;
Алейск – Чарышское;
Баево – Знаменка;
Быстрянка – Красногорское;
Горняк – Староалейское;
Змеиногорск – Рубцовск;
Катунское – Красный Яр – Алтайское - граница Республики Алтай.
Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;
Краснощеково – Курья;
Павловск – Камень-на-Оби;
Поспелиха – граница Казахстана;
Поспелиха – Новичиха;
Солоновка – Солонешное;
Троицкое – Целинное.
Кроме того, частично перекрыли участок от села Усятское в Бийском районе до села Верх-Кажа в Красногорском районе. На дорогу можно выезжать только на легковых автомобилях.