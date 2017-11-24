17-летний водитель "Жигулей" слетел с дороги и опрокинулся в ручей на Алтае

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Автомобиль "Жигули" оказался в ручье в результате ночного ДТП, произошедшего 24 ноября в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай, сообщили в МВД по региону.

Авария произошла около трех часов ночи на улице Совхозной, когда 17-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием машины в ручей.

"В результате происшествия в медицинское учреждение с полученными травмами были доставлены водитель и пассажир автомобиля – 20-летний житель села Кызыл-Озек. Госпитализация потребовалась только несовершеннолетнему водителю, у которого взята кровь для установления состояния опьянения", - уточняют в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.