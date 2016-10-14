17-летнюю девушку, пропавшую в Рубцовске, разыскивают в Алтайском крае
Она может находится в Барнауле
14 октября 2016, 16:46
Фото: lotosgtrk.ru
17-летнюю жительницу Рубцовска Ячменеву Дарью разыскивают в Алтайском крае. Известно, что она ушла из дома еще 2 октября. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться сейчас в Барнауле.
Фото: vk.com/barneos22
Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы белые короткие, глаза голубые.
Была одета: черная ветровка, черные легинсы, черные кроссовки с розовой подошвой и розовыми шнурками.
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