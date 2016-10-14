17-летнюю девушку, пропавшую в Рубцовске, разыскивают в Алтайском крае

Фото: lotosgtrk.ru

17-летнюю жительницу Рубцовска Ячменеву Дарью разыскивают в Алтайском крае. Известно, что она ушла из дома еще 2 октября. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться сейчас в Барнауле.

Фото: vk.com/barneos22

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы белые короткие, глаза голубые.

Была одета: черная ветровка, черные легинсы, черные кроссовки с розовой подошвой и розовыми шнурками.