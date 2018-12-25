1700 жителей Алтайского края прошли первый этап конкурса "Лидеры России"

1726 жителей Алтайского края стали участниками первого этапа Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России 2018-2019 годов". Сейчас они проходят дистанционный этап конкурсного отбора.

Участники следующего этапа будут определены после завершения всех заочных мероприятий и получат приглашение на региональные очные полуфиналы конкурса. Как сообщили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров, для участников полуфинала конкурса "Лидеры России" от Алтайского края и победителей полуфинала предусмотрено включение в краевой резерв управленческих кадров на льготных условиях — без предоставления рекомендации органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, резерв управленческих кадров Алтайского края формируется для замещения государственных должностей, отдельных должностей государственной гражданской службы, руководителей органов исполнительной власти Алтайского края и их заместителей, руководителей департаментов, а также иных структурных подразделений.

Также кандидатуры из резерва управленческих кадров края могут быть назначены главами администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского края, руководителями краевых государственных унитарных предприятий и краевых государственных учреждений.

По итогам прошлогоднего Всероссийского конкурса "Лидеры России" 32 представителя Алтайского края, ставшие полуфиналистами и победителями полуфинала, представили заявления для участия в формировании регионального резерва управленческих кадров. В 2018 году условием выхода в финал "Лидеров России" будет реализация социального проекта.