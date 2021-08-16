19 алтайских учителей получат премию за достижения в педагогической деятельности

19 представителей Алтайского края стали победителями всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В 2021 году заявки на её соискание подали 68 учителей из 28 муниципалитетов региона. Наиболее активными оказались учителя русского языка и литературы – от них поступило 12 заявок. Учителя начальных классов подали 11 заявок.

Оценку конкурсных материалов проводят сначала номинационное экспертное жюри и конкурсная комиссия на уровне региона, затем – жюри всероссийского этапа.

Победители конкурса получат по 200 тысяч рублей.