20 апреля в Барнауле горели трамвай, два дома и гараж
За сутки в Алтайском крае зафиксировано 79 пожаров
21 апреля 2019, 12:11, Роман Кильмяшкин
За сутки 20 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 79 пожаров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
При этом несколько из них пришлись на Барнаул. В частности, в краевой столице огнеборцы потушили пожары в многоквартирном и частном жилом домах, трамвае, сарае, гараже и тепловом коллекторе.
Также в регионе достаточно много горели автомобилей. Такие возгорания зафиксированы в Рубцовске, Зональном, Косихинском и Тюменцевском районах.
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