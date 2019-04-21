20 апреля в Барнауле горели трамвай, два дома и гараж

За сутки 20 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 79 пожаров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

При этом несколько из них пришлись на Барнаул. В частности, в краевой столице огнеборцы потушили пожары в многоквартирном и частном жилом домах, трамвае, сарае, гараже и тепловом коллекторе.

Также в регионе достаточно много горели автомобилей. Такие возгорания зафиксированы в Рубцовске, Зональном, Косихинском и Тюменцевском районах.