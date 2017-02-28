20 человек выезжали на тушение пожара в частном доме в Бийске

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Возгорание частного жилого дома произошло в Бийске днем во вторник, 28 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 12:40. Через 15 минут пожар был локализован, еще через пять минут – ликвидирован.

На пожар выезжали 20 сотрудников РСЧС на семи единицах техники, в том числе от МЧС России привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.