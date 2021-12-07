20-градусный мороз ударит по Алтайскому краю 8 декабря

Днём 8 декабря в Алтайском крае похолодает до -15…-20 градусов, а местами по югу термометры покажут до -10 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре. В отдельных районах выпадет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Барнауле дневная температура составит -15…-17 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах, как и в целом по региону, будет очень скользко, скорость западного ветра может достигать 8 м/с.