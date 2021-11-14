20 месяцев вместо двух лет: мэр Барнаула Франк обсудил реконструкцию моста на Новом рынке

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по проспекту Ленина. Пресс-центр мэрии сообщает, что благодаря работе проектировщиков срок предстоящих работ удалось сократить с двух лет до 20 месяцев, а приблизительная стоимость проекта составит 1,5 млрд рублей.

Как отметил директор АО "Барнаульская тепломагистральная компания" Александр Гросс, по участку проходят коммуникации большого диаметра – 600, 700 и 1000 мм). Чтобы барнаульцы не испытывали проблем с горячим водоснабжением в период реконструкции, трубопроводы закольцуют в районе бывшего Дома быта и ТРЦ "Пионер". Работы проведут летом, поэтому на теплоснабжении населения ближайших микрорайонов они не скажутся. Сейчас завершается согласование проекта реконструкции сетей, которые проходят под путепроводом.

Новости

Прочее На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года

Водоканалу же предстоят более простые работы – в этом районе города, как и в других, есть возможность переключения потребителей. Как отметил гендиректор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго, жители не успеют почувствовать сам момент отключения трубы и не ощутят перебои с водой.

Франк подчеркнул, что весь комплекс подготовительных работ на мостовом переходе проводится в тесном взаимодействии с региональным Минтрансом и руководством железной дороги. Важным моментом остаётся синхронизация процессов, которые связаны с железнодорожными перевозками и реконструкцией инженерных коммуникаций.

"Работу по реконструкции мостового перехода рассматриваем как масштабную и очень ответственную. Взаимодействуя с проектировщиками, удалось сократить предстоящий период работ с двух лет до 20 месяцев. Сроки во многом определяются графиком движения железнодорожных составов. После прохождения экспертизы станет известна окончательная стоимость проекта, приблизительно это порядка 1,5 млрд рублей. Благодаря участию правительства Алтайского края финансирование будет осуществляться по федеральной программе инфраструктурного кредитования, а также из регионального и городского бюджетов", – заявил Франк.

Новости

Прочее В Барнауле предложили ввести реверсивное движение на проспекте Строителей

При этом перед городскими властями также стоит задача сохранить комфортные условия для горожан на время работ.

Напомним, что существующий мост был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста.

Реконструкция путепровода начнётся весной 2022 года, после завершения отопительного сезона. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе Нового рынка продлится до конца 2023 года.

Сейчас в Барнауле разрабатывают схему движения транспорта на время реконструкции моста. Предположительно, основным путём перераспределения может стать проспект Калинина, а в районе ТЦ "Пионер" построят специальное разворотное трамвайное кольцо.