2022 год и мои планы на него. Как драка Уилла Смита на «Оскаре» стала мемом

Главный скандал церемонии вручения премии «Оскар» в этом году разобрали на мемы. Напомним, голливудский актёр Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока. Тот пошутил над короткой причёской супруги Уилла Смита. Она страдает от алопеции — патологического выпадения волос на теле.

В соцсетях пользователи вначале спорили о том, является ли инцидент постановкой. А потом сравнили конфликт с актуальными новостями в России в 2022 году (получилось тревожно и грустно).