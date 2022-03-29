2022 год и мои планы на него. Как драка Уилла Смита на «Оскаре» стала мемом
В соцсетях «оскаровские» разборки стали шаблоном для актуальных проблем
29 марта 2022, 13:29
Главный скандал церемонии вручения премии «Оскар» в этом году разобрали на мемы. Напомним, голливудский актёр Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока. Тот пошутил над короткой причёской супруги Уилла Смита. Она страдает от алопеции — патологического выпадения волос на теле.
В соцсетях пользователи вначале спорили о том, является ли инцидент постановкой. А потом сравнили конфликт с актуальными новостями в России в 2022 году (получилось тревожно и грустно).
Комментарии
Новости партнеров