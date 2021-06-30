21-летнего барнаульца осудят за передачу паспорта для создания компании

Барнаулец предстанет перед судом за передачу своего паспорта для создания юридического лица. 21-летний молодой человек получил вознаграждение за то, чтобы стать подставным директором компании.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2019 года к барнаульцу обратился незнакомый мужчина, который за деньги предложил выступить в качестве учредителя и директора юридического лица без управления им.

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Молодой человек согласился и предоставил ему свой паспорт. Незнакомец подготовил правоустанавливающие документы для создания компании. Противоправные действия дали основанием для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом.

Следствие собрало достаточные доказательства и передали дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице") в суд.