21-летнего жителя Рубцовска задержали за кражу из садоводства

Сотрудники полиции задержали молодого человека, которого подозревают в краже, совершенной на территории одного из городских садоводств. Об этом рассказали в МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в начале августа местный житель 1999 года рождения, выставив оконную раму в веранде садового домика, похитил бензиновый триммер и цифровую приставку", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с проникновением в жилище"). Часть украденного имущества удалось изъять. Подозреваемого заключили под стражу.