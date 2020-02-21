22 февраля в Барнауле стартует сезон продовольственных ярмарок

Первые в этом сезоне социальные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 22 февраля, сообщают в городской мэрии.

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На них будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края.

Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, сыры, муку, сахар, яйца, кондитерские изделия, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

Мероприятия пройдут на шести ярмарочных площадках Барнаула с 10:00 до 14:00.

Они будут располагаться по адресам: пр. Ленина, 71 и 152; пр. Красноармейский, 36; площадь Народная (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова); ул. 50 лет СССР, 51а; ул. Чайковского, 21.