240 медработников заразились коронавирусом в Алтайском крае

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 8 июня назвал число медиков, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае.

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Прочее Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае могут вернуть в любой момент

По его словам, COVID-19 в настоящий момент болеют 240 медицинских работников. При этом у части из них не проявляется никаких симптомов. У некоторых заболевание протекает в тяжелой форме.

Ранее стало известно о том, что скончался сотрудник медучреждения, который заразился коронавирусной инфекцией.

Речь идет о заведующем отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергее Ходоренко. Врач умер в возрасте 58 лет. Из них более 35 он отдал медицине.