25-градусный мороз ждет жителей Алтайского края 12 декабря

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Морозы и гололедица ждет жителей Алтайского края в первый день новой рабочей недели, передают синоптики Алтайского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 12 декабря, в регионе ночью будет без осадков, температура -12...-17 градусов, местами по востоку и юго-востоку понижение до -20...-25 градусов. Утром местами в крае будет изморозь и гололедица на дорогах. Днем в западных районах выпадет снег, мокрый снег, возможна метель. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов мороза, а по северо-востоку до -12.

Ветер будет дуть юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров. Днем 5-10 м/с, местами возможны порывы 15-20 метров.

В Барнауле в течение всех суток будет без осадков, а на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -14...-16 градусов, а днем поднимется до -4...-6. Ветер будет дуть также юго-западный, только его скорость ночью составит 5-10, а днем 9-14 метров в секунду.