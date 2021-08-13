26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 273 новых случая заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 669 человек, в том числе 4503 ребёнка. Выздоровели всего 50 695 человек (+150). Умерло 4260 человек (+26), все взрослые.

По состоянию на 13 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2842 человека.

Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 225.