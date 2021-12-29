27 пациентов умерли от COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки

441 случай заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки, в том числе 57 – у детей. Как сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся составляет 118 547 человек.

Выздоровели 98 470 человек (+846). Умер 7981 человек (+27, все от коронавируса).

По состоянию на 29 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 2161 человек, а также 198 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 464, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 181.